***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2022 17:26
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2022
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036972
BIST
17:442.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -22,31
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:4417,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1491
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:4418,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:441.014,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -15,05
|Açılış
|: 1.014,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ORCAY
|18,15
|71.574.683
|% 10,00
|
|EUREN
|23,76
|384.058.847
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.258.918
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.661.552
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.606.555
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.525.288
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|GESAN
|30,18
|183.217.849
|% -7,93
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ACSEL
|53,35
|15.765.763
|% -6,65
|
|THYAO
|47,04
|5.328.750.971
|% 0,73
|
|EREGL
|31,42
|2.515.818.443
|% -5,48
|
|SISE
|22,24
|2.014.309.213
|% 0,09
|
|KRDMD
|13,19
|1.515.311.510
|% -5,72
|
|SASA
|42,68
|1.275.350.394
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,61
|653.149.225
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,17
|282.521.953
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,78
|924.261.186
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,06
|673.996.349
|% 0,25
|
|ODAS
|2,84
|426.642.890
|% -2,74
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2506
|17,2583
|% 0,86
|
|Euro
|18,0126
|18,0358
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8958
|21,0006
|% -0,52
|
|Frank
|17,2597
|17,3637
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5828
|4,6058
|% 0,78
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-42,36
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,39
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,84
|