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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.05.2023 08:28
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2023
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar

Şirketimiz 2023 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'ca onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153260


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Tam 9.371 9.629 299,76  
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