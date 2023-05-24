***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2023 08:28
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.05.2023
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ‘nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153260
BIST
10:264.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 25,06
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2619,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2621,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0545
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:261.261,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.261,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:26
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.286.677
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.928.221
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.124.373
|% 9,93
|
|OYAYO
|9,88
|2.151.271
|% 6,81
|
|SAMAT
|23,46
|45.957.083
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|33.488
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|BRSAN
|151,60
|71.170.466
|% -4,05
|
|DESA
|46,80
|1.841.732
|% -3,51
|
|SASA
|50,95
|760.085.788
|% 1,90
|
|THYAO
|134,20
|378.528.670
|% -0,15
|
|ODAS
|5,88
|271.915.961
|% 3,34
|
|EUPWR
|79,60
|228.195.706
|% 1,99
|
|KOZAL
|19,03
|201.787.503
|% 1,28
|
|ODAS
|5,88
|271.915.961
|% 3,34
|
|EKGYO
|6,29
|139.717.053
|% 0,16
|
|ISCTR
|10,47
|197.146.000
|% 0,96
|
|SASA
|50,95
|760.085.788
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,85
|103.035.603
|% 0,45
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8756
|19,8807
|% 0,12
|
|Euro
|21,4379
|21,4561
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,6224
|24,7459
|% 0,24
|
|Frank
|21,9656
|22,0980
|% 0,17
|
|Riyal
|5,2853
|5,3118
|% 0,18
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|0,17
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.615
|4.774
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.300
|2.380
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,55
|