***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 14:22
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
10.01.2023
Açıklamalar
Şirketimiz, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii, 560 ada 12 Parsel sayılı gayrimenkulün yeniden değerlemesini Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına yaptırmıştır. Değerlemede sadece gayrimenkulün arsa vasfı dikkate alınmıştır.
Hazırlanan 10.01.2023 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü ekte sunulmaktadır. 06.07.2022 tarihinde yaptırılan değerleme sonrasında yıl sonu için değer farkı oluştuğundan tekrardan değerleme yaptırılması gerekmiştir. Oluşan yeniden değerleme farkı 31 Aralık 2022 tarihli UFRS ‘ye göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099362
BIST
17:494.952
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -218,77
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.952
17:4918,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4920,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:491.133,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.133,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SDTTR
|51,50
|4.423.799
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.311.572
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.078.398
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|493.381.611
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|206.786.008
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.203.562
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.018.679
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.858.986
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|EREGL
|38,04
|6.914.670.657
|% -4,47
|
|ASELS
|57,75
|6.697.556.872
|% -2,28
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,46
|4.045.880.109
|% -3,09
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|SKBNK
|2,75
|542.881.347
|% -3,17
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7704
|18,7786
|% 0,04
|
|Euro
|20,1597
|20,1686
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7387
|22,8527
|% -0,22
|
|Frank
|20,2649
|20,3870
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.659
|7.724
|16,00
|
|Yarım
|3.720
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|0,43
|