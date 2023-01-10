***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMakro Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa Değer TespitiRapor Tarihi10.01.2023AçıklamalarŞirketimiz, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii, 560 ada 12 Parsel sayılı gayrimenkulün yeniden değerlemesini Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına yaptırmıştır. Değerlemede sadece gayrimenkulün arsa vasfı dikkate alınmıştır.Hazırlanan 10.01.2023 tarihli değerleme raporunun sonuç bölümü ekte sunulmaktadır. 06.07.2022 tarihinde yaptırılan değerleme sonrasında yıl sonu için değer farkı oluştuğundan tekrardan değerleme yaptırılması gerekmiştir. Oluşan yeniden değerleme farkı 31 Aralık 2022 tarihli UFRS ‘ye göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099362BIST