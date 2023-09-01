***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023 - 04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu toplantısında,Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve pay sahipleri arasında eşitliğin sağlanabilmesi amacı ile şirket esas sözleşmesinin 10 ve 15. maddelerinin ekteki tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği ile imtiyazların tamamının bedelsiz olarak kaldırılmasına, esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.31.03.2023 ve 04.04.2023 tarihinde Pay Dönüşüm İşlemlerine ilişkin yaptığımız bildirimler iptal edilmiştir.Esas sözleşme değişikliğimizin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlıklı 16. Maddesinin b bendinde İmtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltılması işlemleri de sayılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190856BIST