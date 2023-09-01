***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.09.2023 16:13
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023 - 04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında,
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve pay sahipleri arasında eşitliğin sağlanabilmesi amacı ile şirket esas sözleşmesinin 10 ve 15. maddelerinin ekteki tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği ile imtiyazların tamamının bedelsiz olarak kaldırılmasına, esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
31.03.2023 ve 04.04.2023 tarihinde Pay Dönüşüm İşlemlerine ilişkin yaptığımız bildirimler iptal edilmiştir.
Esas sözleşme değişikliğimizin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin "Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlıklı 16. Maddesinin b bendinde İmtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltılması işlemleri de sayılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190856
BIST
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17:298.045
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 126,64
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2926,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0316
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2928,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0699
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:291.663,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7047
|26,7215
|% 0,12
|
|Euro
|28,8854
|28,8969
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,6395
|33,8082
|% -0,17
|
|Frank
|30,0863
|30,2676
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1004
|7,1360
|% 0,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.082
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|1,31
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem