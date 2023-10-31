***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2023 - 22.09.2023 - 13.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin tadiline ilişkin talebimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadilinin son metni ilişikte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212724BIST