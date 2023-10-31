***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.10.2023 23:10
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023 - 22.09.2023 - 13.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin tadiline ilişkin talebimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadilinin son metni ilişikte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212724
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,3196
En Düşük
28,2707
18:0529,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0044
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
29,9778
En Düşük
29,9000
18:051.802,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,07
|Açılış
|: 1.802,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.800,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2820
|28,3003
|% -0,01
|
|Euro
|29,9335
|29,9594
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2469
|34,4187
|% -0,06
|
|Frank
|30,9642
|31,1507
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5204
|7,5581
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-2,52
|
|Altın Gr.
|1.801
|1.801
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.879
|11.971
|-26,00
|
|Yarım
|5.957
|6.009
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.969
|3.005
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında