***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarTek metin haline getirilmiş esas sözleşmemiz ilişikte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6,9,10 VE 15. MADDELERİN TADİLİ 07/12/2023 07/12/2023 109744,7,11,13,15,17,23,26. MADDELERİN TADİLİ/25. MADDENİN ÇIKARILMASI 10/06/2016 15/10/2016 90971, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25, 27. MADDELERİN TADİLİ/26. MADDENİN ÇIKARILMASI 09/07/2013 16/07/2013 83643.,4.,6.,10.,11.,15.,16.,17.,18.,19.,25.,26.,27. MADDELERİN TADİLİ 29/06/2012 11/07/2012 81096. MADDE 08/05/2006 12/05/2006 65553,4,8,12,22,23. MADDELER 11/05/2001 21/05/2001 52996. MADDE 24/03/2000 04/04/2000 50166. MADDE 28/04/1997 02/05/1997 42813,4,9,10,12,15,17,19,20,22,24,26,27. MADDELER 14/08/1995 17/08/1995 38526. MADDE 09/02/1993 12/02/1993 32203,4,6,7,8,9,10. MADDELERİN TADİLİ / 11,15,18,19,21,22,23,32,33. MADDELERİN ÇIKARILMASI / 12,13,14,16,17,20,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35. MADDELERİN NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ / 25. MADDENİN EKLENMESİ 26/08/1992 01/09/1992 31046. MADDE 12/09/1991 19/09/1991 28636. MADDE 30/06/1988 07/07/1988 20562,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34., 35. MADDELER 31/12/1987 31/12/1987 19256., 30. MADDELER 20/07/1987 27/07/1987 18163., 9. MADDELER 15/05/1984 21/05/1984 10146. MADDE (düzeltme ilanı) 27/01/1984 27/01/1984 9346., 7., 9., 30., 32., 33. MADDELER 26/12/1983 30/12/1983 9141., 6. MADDELER 09/05/1980 16/05/1980 26. MADDE 19/01/1979 29/01/1979 726. MADDE 15/04/1977 25/04/1977 2089. MADDE 23/07/1976 24/08/1976 39KURULUŞ / 1 - 38 MADDE 25/12/1975 02/01/1976 289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225766BIST