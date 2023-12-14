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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

14.12.2023 13:18
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Tek metin haline getirilmiş esas sözleşmemiz ilişikte sunulmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,9,10 VE 15. MADDELERİN TADİLİ 07/12/2023 07/12/2023 10974
4,7,11,13,15,17,23,26. MADDELERİN TADİLİ/25. MADDENİN ÇIKARILMASI 10/06/2016 15/10/2016 9097
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25, 27. MADDELERİN TADİLİ/26. MADDENİN ÇIKARILMASI 09/07/2013 16/07/2013 8364
3.,4.,6.,10.,11.,15.,16.,17.,18.,19.,25.,26.,27. MADDELERİN TADİLİ 29/06/2012 11/07/2012 8109
6. MADDE 08/05/2006 12/05/2006 6555
3,4,8,12,22,23. MADDELER 11/05/2001 21/05/2001 5299
6. MADDE 24/03/2000 04/04/2000 5016
6. MADDE 28/04/1997 02/05/1997 4281
3,4,9,10,12,15,17,19,20,22,24,26,27. MADDELER 14/08/1995 17/08/1995 3852
6. MADDE 09/02/1993 12/02/1993 3220
3,4,6,7,8,9,10. MADDELERİN TADİLİ / 11,15,18,19,21,22,23,32,33. MADDELERİN ÇIKARILMASI / 12,13,14,16,17,20,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35. MADDELERİN NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ / 25. MADDENİN EKLENMESİ 26/08/1992 01/09/1992 3104
6. MADDE 12/09/1991 19/09/1991 2863
6. MADDE 30/06/1988 07/07/1988 2056
2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34., 35. MADDELER 31/12/1987 31/12/1987 1925
6., 30. MADDELER 20/07/1987 27/07/1987 1816
3., 9. MADDELER 15/05/1984 21/05/1984 1014
6. MADDE (düzeltme ilanı) 27/01/1984 27/01/1984 934
6., 7., 9., 30., 32., 33. MADDELER 26/12/1983 30/12/1983 914
1., 6. MADDELER 09/05/1980 16/05/1980 2
6. MADDE 19/01/1979 29/01/1979 72
6. MADDE 15/04/1977 25/04/1977 208
9. MADDE 23/07/1976 24/08/1976 39
KURULUŞ / 1 - 38 MADDE 25/12/1975 02/01/1976 289



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225766


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