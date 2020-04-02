***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
02.04.2020 13:08
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Corona Virüs (COVID-19) salgını
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretime ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
02.04.2020 14:00
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
23.03.2020 tarihinden itibaren 14 günlük sürenin tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
07.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Sözleşmeli şirket doktorumuz Sayın Muharrem İDİZ 02.04.2020 tarihi itibariyle corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Doktorumuz fabrikamıza en son 23.03.2020 tarihinde gelmiştir. Son geldiği tarihten itibaren 14 günlük süre boyunca (07.04.2020 sabahına kadar) fabrikamızda üretime ara veriyoruz. Bugüne kadar şirket personellerimizde herhangi bir şüpheli semptoma rastlanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834194
BIST