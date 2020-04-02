***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCorona Virüs (COVID-19) salgınıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretime ara verilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi02.04.2020 14:00Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektirYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar23.03.2020 tarihinden itibaren 14 günlük sürenin tamamlanmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih07.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarSözleşmeli şirket doktorumuz Sayın Muharrem İDİZ 02.04.2020 tarihi itibariyle corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Doktorumuz fabrikamıza en son 23.03.2020 tarihinde gelmiştir. Son geldiği tarihten itibaren 14 günlük süre boyunca (07.04.2020 sabahına kadar) fabrikamızda üretime ara veriyoruz. Bugüne kadar şirket personellerimizde herhangi bir şüpheli semptoma rastlanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834194BIST