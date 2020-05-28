***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 0Dönem Karı (Zararı)-444.673 -444.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.627 -83.627Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.100.612 -611.161 -444.673 50.909.146 50.909.146Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Transferler-3.282.791 3.282.791 0Dönem Karı (Zararı)2.785.182 2.785.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-311.708 -311.708Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.215.864 -3.893.952 2.785.182 49.740.958 49.740.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.228.559 3.455.788Dönem Karı (Zararı)2.785.182 -444.673Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.186.767 4.447.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.426.009 1.115.649Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler119.849 318.356Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 119.849 318.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.274.429 873.108Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.274.429 873.108Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.324.021 2.155.009Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-906 -3.596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.324.927 2.158.605Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler42.459 -14.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.286.852 1.032.539Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.570.035 3.120.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler358.437 224.207Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.141.668 2.102.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.808.676 -6.185.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)144.768 1.346.650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.811 -3.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.149.191 426.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.258.801 5.035.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.030.242 -1.579.339YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.210.119 -820.414Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.211.025 -820.414Alınan Faiz906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.333.665 -2.232.719Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.126.306 13.572.890Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.476.737 -12.632.811Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-213.212Ödenen Faiz-1.770.022 -3.172.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)684.775 402.655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)684.775 402.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.861.948 1.633.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.546.723 2.036.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.546.723 1.861.948Ticari Alacaklar62.531.980 69.221.864İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 4.553.990 6.492.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 57.977.990 62.729.434Diğer Alacaklar914.995 1.273.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 332.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 914.995 941.090Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarStoklar10 18.572.962 20.714.630Peşin Ödenmiş Giderler9.1 1.422.640 1.085.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.861 1.725Diğer Dönen Varlıklar418.099 699.657ARA TOPLAM86.409.260 94.858.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.409.260 94.858.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 62.543.845 62.438.844Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.584.823 2.216.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 60.190 53.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.973.746 65.494.287TOPLAM VARLIKLAR153.383.006 160.353.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.906.260 31.200.808İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.906.260 31.200.808Banka Kredileri6 22.500.220 30.238.941Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.406.040 961.867Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.044.002 4.659.006Ticari Borçlar53.789.836 58.553.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 33.729.186 36.159.351İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 20.060.650 22.394.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.435.946 1.291.178Diğer Borçlar180.869 151.058İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar128.719 98.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.658 1.642.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.4 13.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 431.658 1.628.561Kısa Vadeli Karşılıklar4.485.147 2.951.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.209.831 2.918.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar275.316 33.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.141ARA TOPLAM88.273.718 100.532.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.273.718 100.532.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.711.025 5.115.768İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.711.025 5.115.768Banka Kredileri6 5.287.970 3.729.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.423.055 1.385.997Ticari Borçlar757.806 802.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 757.806 802.859Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)291.544 333.196Uzun Vadeli Karşılıklar4.734.797 4.392.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 4.734.797 4.392.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.873.158 1.908.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.368.330 12.552.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.642.048 113.085.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.740.958 47.267.484Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.303.487 20.615.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.303.487 20.615.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.215.864 -1.904.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.893.952 -611.161Net Dönem Karı veya Zararı2.785.182 -3.282.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.740.958 47.267.484TOPLAM KAYNAKLAR153.383.006 160.353.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45.533.506 47.116.307Satışların Maliyeti-34.611.778 -37.661.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.921.728 9.455.284BRÜT KAR (ZARAR)10.921.728 9.455.284Genel Yönetim Giderleri-1.840.504 -2.323.804Pazarlama Giderleri-4.652.210 -3.732.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.963.334 1.299.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.205.594 -1.988.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.186.754 2.709.668FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.186.754 2.709.668Finansman Gelirleri906 3.596Finansman Giderleri-1.360.019 -3.172.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.827.641 -459.534Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.459 14.861Dönem Vergi (Gideri) Geliri-336.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-42.459 351.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.785.182 -444.673DÖNEM KARI (ZARARI)18 2.785.182 -444.673Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.785.182 -444.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,13926000 -0,02223000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,13926000 -0,02223000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-311.708 -83.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-389.635 -104.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.927 20.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi77.927 20.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-311.708 -83.627TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.473.474 -528.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.473.474 -528.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847403BIST