***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Transferler-3.282.791 3.282.791 0 0Dönem Karı (Zararı)2.785.182 2.785.182 2.785.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-311.708 -311.708 -311.708Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.215.864 -3.893.952 2.785.182 49.740.958 49.740.958Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 .086 54.019.086Transferler7.763.383 -7.763.383 0 0Dönem Karı (Zararı)5.480.059 5.480.059 5.480.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.000 -144.000 -144.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.059.937 3.869.431 5.480.059 59.355.145 59.355.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği ltmeler1.836.150 2.141.668Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.820.648 -4.808.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.030.242YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.334.174 -1.210.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -3.334.626 -1.211.025Alınan Faiz452 906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.773.194 -8.333.665Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.013.000 17.126.306Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.296.249 -23.476.737Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-287.222 -213.212Ödenen Faiz-2.202.723 -1.770.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.390.314 684.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.390.314 684.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.432.900 1.861.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.823.214 2.546.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.823.214 3.432.900Ticari Alacaklar103.538.379 88.130.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 2.478.847 2.840.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 101.059.532 85.290.050Diğer Alacaklar3.121.026 3.372.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 736.736 509.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.384.290 2.863.290Stoklar10 30.296.847 32.132.997Peşin Ödenmiş Giderler9.1 1.677.391 1.427.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar213 191Diğer Dönen Varlıklar1.437.695 1.670.381ARA TOPLAM147.894.765 130.167.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.894.765 130.167.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 72.530.101 70.832.261Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.205.033 3.037.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 331.985 221.060TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.852.007 74.876.145TOPLAM VARLIKLAR224.746.772 205.043.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.621.191 35.579.125İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.621.191 35.579.125Banka Kredileri6 33.666.861 33.818.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.954.330 1.760.152Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.268.956 5.004.583Ticari Borçlar3.2 100.583.601 84.762.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 59.768.234 56.939.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 40.815.367 27.823.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.367.424 1.769.550Diğer Borçlar1.703.025 1.706.190İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.177.150 1.552.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar525.875 154.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.060.148 4.455.670İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 1.060.148 4.455.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.750.987 1.546.564Kısa Vadeli Karşılıklar4.206.669 3.523.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.490.071 3.424.601Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar716.598 99.216Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.900ARA TOPLAM152.562.001 138.408.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.562.001 138.408.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.388.045 4.533.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.388.045 4.533.960Banka Kredileri6 2.363.180 2.665.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.024.865 1.868.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)291.544 166.594Uzun Vadeli Karşılıklar6.293.377 6.014.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 6.293.377 6.014.464Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.856.660 1.900.904TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.829.626 12.615.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER165.391.627 151.024.274ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.355.145 54.019.086Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.459.414 19.603.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.459.414 19.603.414Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.059.937 -2.915.937Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.869.431 -3.893.952Net Dönem Karı veya Zararı18 5.480.059 7.763.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.355.145 54.019.086TOPLAM KAYNAKLAR224.746.772 205.043.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat88.879.871 45.533.506Satışların Maliyeti-72.063.354 -34.611.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.816.517 10.921.728BRÜT KAR (ZARAR)16.816.517 10.921.728Genel Yönetim Giderleri-1.976.248 -1.840.504Pazarlama Giderleri-6.701.940 -4.652.210Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.270.093 1.963.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.315.326 -2.205.594ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.093.096 4.186.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.093.096 4.186.754Finansman Gelirleri452 906Finansman Giderleri-2.417.310 -1.360.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.676.238 2.827.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.196.179 -42.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.204.423 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.244 -42.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.480.059 2.785.182DÖNEM KARI (ZARARI)18 5.480.059 2.785.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 5.480.059 2.785.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,27400000 0,13926000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,27400000 0,13926000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.000 -311.708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180.000 -389.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.000 77.927Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi36.000 77.927Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.000 -311.708TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.336.059 2.473.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.336.059 2.473.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936288BIST