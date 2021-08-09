***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpla Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Transferler-3.282.791 3.282.791 0Dönem Karı (Zararı)3.199.577 3.199.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-394.393 -394.393Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.298.549 -3.893.952 3.199.577 50.072.668 50.072.668Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086Transferler7.763.383 -7.763.383 0Dönem Karı (Zararı)13.065.460 13.065.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-162.069 -162.069Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.078.006 3.869.431 13.065.460 66.922.477 66.922.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.902.091 6.637.758Dönem Karı (Zararı)13.065.460 3.199.577Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.778.183 6.421.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 4.366.706 2.945.542Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler560.259 447.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 560.259 447.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.834.423 718.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.834.423 718.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.295.641 2.365.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-452 -974Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.296.093 2.366.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.721.154 -56.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.607.459 -1.850.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -36.003.081 7.870.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.288.841 866.705Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -8.828.505 -11.165.036Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 45.079.072 2.962.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 534.837 255.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-877.117 -27.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.801.506 -2.613.872Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16 22.236.184 7.769.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.334.093 -1.131.958YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.468.710 -2.464.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12, 13 -5.469.162 -2.465.138Alınan Faiz452 974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.939.562 -4.279.436Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.366.667 44.714.313Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.676.856 -45.370.688Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-870.833 -486.356Ödenen Faiz-4.758.540 -3.136.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.493.819 -105.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.493.819 -105.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.432.900 1.861.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.926.719 1.756.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.926.719 3.432.900Ticari Alacaklar123.573.500 88.130.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 2.405.399 2.840.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 121.168.101 85.290.050Diğer Alacaklar2.083.515 3.372.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 292.413 509.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.791.102 2.863.290Stoklar10 40.961.502 32.132.997Peşin Ödenmiş Giderler9.1 2.234.574 1.427.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.246.879 191Diğer Dönen Varlıklar3.171.701 1.670.381ARA TOPLAM179.198.390 130.167.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.198.390 130.167.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 72.920.215 70.832.261Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.369.977 3.037.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 292.620 221.060TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.367.700 74.876.145TOPLAM VARLIKLAR256.566.090 205.043.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.322.858 35.579.125İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.322.858 35.579.125Banka Kredileri6.1 28.955.482 33.818.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.367.376 1.760.152Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.1 5.009.466 5.004.583Ticari Borçlar129.842.025 84.762.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2, 7.2 71.747.402 56.939.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 58.094.623 27.823.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.304.387 1.769.550Diğer Borçlar829.073 1.706.190İlişkili Taraflara Diğer Borçlar652.150 1.552.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar176.923 154.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.070.557 4.455.670İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 2.070.557 4.455.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.550.712 1.546.564Kısa Vadeli Karşılıklar4.976.102 3.523.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.1 4.643.473 3.424.601Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar332.629 99.216Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.900ARA TOPLAM178.905.180 138.408.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.905.180 138.408.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.530.974 4.533.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.530.974 4.533.960Banka Kredileri6.1 751.115 2.665.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.779.859 1.868.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)83.294 166.594Uzun Vadeli Karşılıklar6.093.336 6.014.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 6.093.336 6.014.464Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.030.829 1.900.904TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.738.433 12.615.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.643.613 151.024.274ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.922.477 54.019.086Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.441.345 19.603.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.441.345 19.603.414Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.078.006 -2.915.937Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.869.431 -3.893.952Net Dönem Karı veya Zararı13.065.460 7.763.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.922.477 54.019.086TOPLAM KAYNAKLAR256.566.090 205.043.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat194.044.623 89.729.864 105.164.752 44.196.358Satışların Maliyeti-155.059.508 -70.583.954 -82.996.154 -35.972.176TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.985.115 19.145.910 22.168.598 8.224.182BRÜT KAR (ZARAR)38.985.115 19.145.910 22.168.598 8.224.182Genel Yönetim Giderleri-4.211.323 -3.303.885 -2.235.075 -1.463.381Pazarlama Giderleri-17.559.964 -9.420.525 -10.858.024 -4.768.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.031.260 2.852.533 3.761.167 889.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.093.082 -3.707.870 -777.756 -1.502.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.152.006 5.566.163 12.058.910 1.379.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.152.006 5.566.163 12.058.910 1.379.409Finansman Gelirleri452 974 68Finansman Giderleri-5.365.844 -2.424.066 -2.948.534 -1.064.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.786.614 3.143.071 9.110.376 315.430Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.721.154 56.506 -1.524.975 98.965Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.550.712 -1.346.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-170.442 56.506 -178.686 98.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395DÖNEM KARI (ZARARI)18 13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,65330000 0,15998000 0,37927000 0,20072000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,65330000 0,15998000 0,37927000 0,20072000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-162.069 -394.393 -18.069 -82.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-202.586 -492.991 -22.586 -103.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.517 98.598 4.517 20.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40.517 98.598 4.517 20.671Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-162.069 -394.393 -18.069 -82.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.903.391 2.805.184 7.567.332 331.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.903.391 2.805.184 7.567.332 331.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956361BIST