***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 19:09
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpla Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484
Transferler
-3.282.791 3.282.791 0
Dönem Karı (Zararı)
3.199.577 3.199.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.393 -394.393
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.298.549 -3.893.952 3.199.577 50.072.668 50.072.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383 0
Dönem Karı (Zararı)
13.065.460 13.065.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.069 -162.069
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.078.006 3.869.431 13.065.460 66.922.477 66.922.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.902.091 6.637.758
Dönem Karı (Zararı)
13.065.460 3.199.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.778.183 6.421.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 4.366.706 2.945.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
560.259 447.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 560.259 447.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.834.423 718.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.834.423 718.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.295.641 2.365.449
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-452 -974
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.296.093 2.366.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.721.154 -56.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.607.459 -1.850.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.003.081 7.870.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.288.841 866.705
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.828.505 -11.165.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 45.079.072 2.962.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 534.837 255.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-877.117 -27.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.801.506 -2.613.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16 22.236.184 7.769.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.334.093 -1.131.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.468.710 -2.464.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12, 13 -5.469.162 -2.465.138
Alınan Faiz
452 974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.939.562 -4.279.436
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.366.667 44.714.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.676.856 -45.370.688
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-870.833 -486.356
Ödenen Faiz
-4.758.540 -3.136.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.493.819 -105.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.493.819 -105.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.432.900 1.861.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.926.719 1.756.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.926.719 3.432.900
Ticari Alacaklar
123.573.500 88.130.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 2.405.399 2.840.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 121.168.101 85.290.050
Diğer Alacaklar
2.083.515 3.372.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3 292.413 509.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.791.102 2.863.290
Stoklar
10 40.961.502 32.132.997
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 2.234.574 1.427.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.246.879 191
Diğer Dönen Varlıklar
3.171.701 1.670.381
ARA TOPLAM
179.198.390 130.167.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.198.390 130.167.215
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 72.920.215 70.832.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.369.977 3.037.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 292.620 221.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.367.700 74.876.145
TOPLAM VARLIKLAR
256.566.090 205.043.360
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.322.858 35.579.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.322.858 35.579.125
Banka Kredileri
6.1 28.955.482 33.818.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.367.376 1.760.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 5.009.466 5.004.583
Ticari Borçlar
129.842.025 84.762.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2, 7.2 71.747.402 56.939.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 58.094.623 27.823.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.304.387 1.769.550
Diğer Borçlar
829.073 1.706.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
652.150 1.552.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
176.923 154.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.070.557 4.455.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 2.070.557 4.455.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.550.712 1.546.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.976.102 3.523.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 4.643.473 3.424.601
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
332.629 99.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.900
ARA TOPLAM
178.905.180 138.408.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.905.180 138.408.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.530.974 4.533.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.530.974 4.533.960
Banka Kredileri
6.1 751.115 2.665.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.779.859 1.868.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.294 166.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.093.336 6.014.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 6.093.336 6.014.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.030.829 1.900.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.738.433 12.615.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.643.613 151.024.274
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.922.477 54.019.086
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.441.345 19.603.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.441.345 19.603.414
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.078.006 -2.915.937
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.869.431 -3.893.952
Net Dönem Karı veya Zararı
13.065.460 7.763.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.922.477 54.019.086
TOPLAM KAYNAKLAR
256.566.090 205.043.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
194.044.623 89.729.864 105.164.752 44.196.358
Satışların Maliyeti
-155.059.508 -70.583.954 -82.996.154 -35.972.176
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.985.115 19.145.910 22.168.598 8.224.182
BRÜT KAR (ZARAR)
38.985.115 19.145.910 22.168.598 8.224.182
Genel Yönetim Giderleri
-4.211.323 -3.303.885 -2.235.075 -1.463.381
Pazarlama Giderleri
-17.559.964 -9.420.525 -10.858.024 -4.768.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.031.260 2.852.533 3.761.167 889.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.093.082 -3.707.870 -777.756 -1.502.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.152.006 5.566.163 12.058.910 1.379.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.152.006 5.566.163 12.058.910 1.379.409
Finansman Gelirleri
452 974 68
Finansman Giderleri
-5.365.844 -2.424.066 -2.948.534 -1.064.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.786.614 3.143.071 9.110.376 315.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.721.154 56.506 -1.524.975 98.965
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.550.712 -1.346.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-170.442 56.506 -178.686 98.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.065.460 3.199.577 7.585.401 414.395
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,65330000 0,15998000 0,37927000 0,20072000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,65330000 0,15998000 0,37927000 0,20072000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-162.069 -394.393 -18.069 -82.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-202.586 -492.991 -22.586 -103.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.517 98.598 4.517 20.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40.517 98.598 4.517 20.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.069 -394.393 -18.069 -82.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.903.391 2.805.184 7.567.332 331.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.903.391 2.805.184 7.567.332 331.710
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956361
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