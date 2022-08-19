***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086Transferler7.763.383 -7.763.383Dönem Karı (Zararı)13.065.460 13.065.460 13.065.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-162.069 -162.069 -162.069Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.078.006 3.869.431 13.065.460 66.922.477 66.922.477Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779Diğer Düzeltmeler509.267 509.267 509.267Transferler34.531.791 -34.531.791Dönem Karı (Zararı)60.845.701 60.845.701 60.845.701Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.052.422 2.052.422 2.052.422Kar Payları-9.305.962 -9.305.962 -9.305.962Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -855.613 29.604.527 60.845.701 142.660.207 142.660.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.272.812 20.902.091Dönem Karı (Zararı)60.845.701 13.065.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.139.232 15.778.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 6.362.929 4.366.706Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.440.309 560.259Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1 1.440.309 560.259Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.887.980 2.834.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.1, 16.2 1.887.980 2.834.423Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.905.899 5.295.641Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-21.275 -452Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 5.927.174 5.296.093Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 18.560.079 2.721.154Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.751.079 -6.607.459Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105.920.086 -36.003.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler695.248 1.288.841Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.494.585 -8.828.505Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler135.128.317 45.079.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.631.655 534.837Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.296.450 -877.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.088.078 -7.801.506Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.233.854 22.236.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -3.392.521 -1.334.093Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.568.521 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.549.819 -5.468.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 17.964 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -11.589.058 -5.469.162Alınan Faiz21.275 452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.500.288 -12.939.562Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri56.829.554 3.366.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.505.592 -10.676.856Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.591.114 -870.833Ödenen Temettüler-9.305.962 0Ödenen Faiz-5.927.174 -4.758.540YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.222.705 2.493.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.222.705 2.493.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.315.770 3.432.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.538.475 5.926.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.538.475 4.315.770Finansal Yatırımlar5 175.221 0Ticari Alacaklar298.116.041 194.227.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 11.956.098 7.045.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 286.159.943 187.182.357Diğer Alacaklar4.842.093 5.537.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.842.093 5.537.341Stoklar10 116.287.262 72.792.677Peşin Ödenmiş Giderler9.1 23.893.658 6.548.937Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.374 305Diğer Dönen Varlıklar14 18.011.282 6.630.168ARA TOPLAM473.865.406 290.052.761TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR473.865.406 290.052.761DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 84.336.802 77.627.428Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.575.475 2.125.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 400.890 350.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.098.055 80.888.609TOPLAM VARLIKLAR560.963.461 370.941.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27.646.411 37.933.924İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.646.411 37.933.924Banka Kredileri6.1 26.038.595 5.701.645Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü613.567 811.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.159.352 8.209.985TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER418.303.254 282.382.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.660.207 88.558.779Ödenmiş Sermaye18 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.663.738 19.611.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.663.738 19.611.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -855.613 -2.908.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.604.527 3.869.431Net Dönem Karı veya Zararı60.845.701 34.531.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.660.207 88.558.779TOPLAM KAYNAKLAR560.963.461 370.941.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat529.499.913 194.044.623 259.900.884 105.164.752Satışların Maliyeti-404.767.819 -155.059.508 -205.802.978 -82.996.154TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.732.094 38.985.115 54.097.906 22.168.598BRÜT KAR (ZARAR)124.732.094 38.985.115 54.097.906 22.168.598Genel Yönetim Giderleri-8.783.376 -4.211.323 -3.967.976 -2.235.075Pazarlama Giderleri-34.639.810 -17.559.964 -19.126.358 -10.858.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.350.335 9.031.260 7.326.481 3.761.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.026.222 -5.093.082 -5.360.426 -777.756ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.633.021 21.152.006 32.969.627 12.058.910Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.479 14.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)85.647.500 21.152.006 32.984.106 12.058.910Finansman Gelirleri21.275 452 14.885Finansman Giderleri-6.262.995 -5.365.844 -3.061.859 -2.948.534SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.405.780 15.786.614 29.937.132 9.110.376Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.560.079 -2.721.154 -6.585.197 -1.524.975Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.270.958 -2.550.712 -6.673.253 -1.346.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri710.879 -170.442 88.056 -178.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401DÖNEM KARI (ZARARI)18 60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 3,04240000 0,65330000 1,16760000 0,37927000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 3,04240000 0,65330000 1,16760000 0,37927000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.052.422 -162.069 431.640 -18.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.565.527 -202.586 539.549 -22.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-513.105 40.517 -107.909 4.517Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-513.105 40.517 -107.909 4.517Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları62.898.123 12.903.391 23.783.575 7.567.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057280BIST