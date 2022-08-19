***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:50
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086
Transferler
7.763.383 -7.763.383
Dönem Karı (Zararı)
13.065.460 13.065.460 13.065.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.069 -162.069 -162.069
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.078.006 3.869.431 13.065.460 66.922.477 66.922.477
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779
Diğer Düzeltmeler
509.267 509.267 509.267
Transferler
34.531.791 -34.531.791
Dönem Karı (Zararı)
60.845.701 60.845.701 60.845.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.052.422 2.052.422 2.052.422
Kar Payları
-9.305.962 -9.305.962 -9.305.962
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 10.546.241 22.519.351 -855.613 29.604.527 60.845.701 142.660.207 142.660.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.272.812 20.902.091
Dönem Karı (Zararı)
60.845.701 13.065.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.139.232 15.778.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.362.929 4.366.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.440.309 560.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1 1.440.309 560.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.887.980 2.834.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.1, 16.2 1.887.980 2.834.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.905.899 5.295.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.275 -452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 5.927.174 5.296.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 18.560.079 2.721.154
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.751.079 -6.607.459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.920.086 -36.003.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
695.248 1.288.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.494.585 -8.828.505
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.128.317 45.079.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.631.655 534.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.296.450 -877.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.088.078 -7.801.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.233.854 22.236.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.392.521 -1.334.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.568.521 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.549.819 -5.468.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 17.964 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -11.589.058 -5.469.162
Alınan Faiz
21.275 452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.500.288 -12.939.562
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.829.554 3.366.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.505.592 -10.676.856
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.591.114 -870.833
Ödenen Temettüler
-9.305.962 0
Ödenen Faiz
-5.927.174 -4.758.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.222.705 2.493.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.222.705 2.493.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.315.770 3.432.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.538.475 5.926.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.538.475 4.315.770
Finansal Yatırımlar
5 175.221 0
Ticari Alacaklar
298.116.041 194.227.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1 11.956.098 7.045.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 286.159.943 187.182.357
Diğer Alacaklar
4.842.093 5.537.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.842.093 5.537.341
Stoklar
10 116.287.262 72.792.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 23.893.658 6.548.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.374 305
Diğer Dönen Varlıklar
14 18.011.282 6.630.168
ARA TOPLAM
473.865.406 290.052.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
473.865.406 290.052.761
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 84.336.802 77.627.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.575.475 2.125.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 400.890 350.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.098.055 80.888.609
TOPLAM VARLIKLAR
560.963.461 370.941.370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.646.411 37.933.924
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.646.411 37.933.924
Banka Kredileri
6.1 26.038.595 5.701.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
613.567 811.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.159.352 8.209.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
418.303.254 282.382.591
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.660.207 88.558.779
Ödenmiş Sermaye
18 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.663.738 19.611.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.663.738 19.611.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -855.613 -2.908.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.604.527 3.869.431
Net Dönem Karı veya Zararı
60.845.701 34.531.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.660.207 88.558.779
TOPLAM KAYNAKLAR
560.963.461 370.941.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
529.499.913 194.044.623 259.900.884 105.164.752
Satışların Maliyeti
-404.767.819 -155.059.508 -205.802.978 -82.996.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.732.094 38.985.115 54.097.906 22.168.598
BRÜT KAR (ZARAR)
124.732.094 38.985.115 54.097.906 22.168.598
Genel Yönetim Giderleri
-8.783.376 -4.211.323 -3.967.976 -2.235.075
Pazarlama Giderleri
-34.639.810 -17.559.964 -19.126.358 -10.858.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.350.335 9.031.260 7.326.481 3.761.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.026.222 -5.093.082 -5.360.426 -777.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.633.021 21.152.006 32.969.627 12.058.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.479 14.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.647.500 21.152.006 32.984.106 12.058.910
Finansman Gelirleri
21.275 452 14.885
Finansman Giderleri
-6.262.995 -5.365.844 -3.061.859 -2.948.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.405.780 15.786.614 29.937.132 9.110.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.560.079 -2.721.154 -6.585.197 -1.524.975
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.270.958 -2.550.712 -6.673.253 -1.346.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
710.879 -170.442 88.056 -178.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.845.701 13.065.460 23.351.935 7.585.401
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 3,04240000 0,65330000 1,16760000 0,37927000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 3,04240000 0,65330000 1,16760000 0,37927000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.052.422 -162.069 431.640 -18.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.565.527 -202.586 539.549 -22.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-513.105 40.517 -107.909 4.517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-513.105 40.517 -107.909 4.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.898.123 12.903.391 23.783.575 7.567.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057280
BIST