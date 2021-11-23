***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2021 20:25
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2021
Genel Kurul Tarihi 28.12.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - Gündemin 4'ünci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur)
5 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - İlan Metni
EK: 2 KAPLAMİN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979345
BIST