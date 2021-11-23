***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.11.2021Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİRGündem Maddeleri1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,2 - Gündemin 4'ünci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur)5 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - İlan MetniEK: 2 KAPLAMİN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979345BIST