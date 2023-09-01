***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni01.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği şekilde Pay Dönüşüm süreci iptal edilmiş, A ve B grubu payların imtiyazlarının tamamının kaldırılmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçPay Dönüşümühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190866BIST