***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Kar dağıtılmamasına ilişkin karar hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0 0C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 2019 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 3.282.791 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.452.737,39Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -3.989.882 -2.833.9414. Vergiler ( - ) 707.091 05. Net Dönem Kârı -3.282.791 -2.833.9416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -611.161 -3.848.8047. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.893.952 -6.682.745Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.95010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.887.00211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848732BIST