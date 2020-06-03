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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2020 14:14
GÜNCEL HABERLER



***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Kar dağıtılmamasına ilişkin karar hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0 0
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 3.282.791 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.452.737,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -3.989.882 -2.833.941
4. Vergiler ( - ) 707.091 0
5. Net Dönem Kârı -3.282.791 -2.833.941
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -611.161 -3.848.804
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.893.952 -6.682.745
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.950
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -3.887.002
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848732


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Sterlin 8,4737 8,5161 % 1,10  
Frank 6,9818 7,0239 % 0,74  
Riyal 1,7942 1,8032 % 0,86  
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Altın Gr. 373 373 0,97  
Cumhuriyet 2.420 2.449 -6,80  
Tam 2.491 2.520 0,80  
Yarım 1.216 1.230 -3,40  
Çeyrek 608 615 -1,70  
Gümüş.Ons 17,71 17,74 -0,35  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 39,20 39,20 -0,37  
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