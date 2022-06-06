***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A grubu payların %99'u tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir. Gerçek kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A grubu payların %99'u tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir. Gerçek kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 Peşin 0,3323584 33,23584 0 0,3323584 33,23584B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 Peşin 0,3323507 33,23507 10 0,2991156 29,91156C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 Peşin 0,3323558 33,23558 10 0,2991202 29,91202Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 18.08.2022 22.08.2022 19.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0 0C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 2021 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 34.531.791 TL net dönem karı oluştuğu görülerek,- Kar dağıtımında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş tabloların esas alınmasına,- Buna göre, 2021 Yılı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı tutarı olan 33.235.579 TL'den %20 oranında Brüt 6.647.116 TL nakit I. Temettünün dağıtılmasına,- Kurucu intifa senedi sahiplerine I. Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın %10'u olan Brüt 2.658.846 TL ‘lik tutarın dağıtılmasına, dağıtılan toplam 9.305.962 TL'nin kurumlar vergisine tabi tutulmuş kardan dağıtılmasına,- Kar dağıtımına 18.08.2022 tarihinde başlanmasına,- Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan tutarın yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak için "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına,karar verilmiştir. Hesaplama tablosu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU - 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.300.569Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 43.625.623 38.825.6634. Vergiler ( - ) -9.093.832 -10.444.1055. Net Dönem Kârı 34.531.791 28.381.5586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -2.457.3207. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.296.212 -1.296.2128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.235.579 24.628.026Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.647.116* Nakit 6.647.116* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.658.84615. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 830.59617. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 23.099.021 14.491.46720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.628.246 10,92 0,3324 33,2356B Grubu 1.719.915 5,17 0,2991 29,912C Grubu 997.067 3 0,2991 29,912TOPLAM 6.345.229 19,09Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.A grubu paylarda geçek kişi ortaklar mevcuttur. Bu kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034948BIST