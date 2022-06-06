***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.06.2022 17:18
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı dağıtımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 06.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A grubu payların %99'u tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir. Gerçek kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A grubu payların %99'u tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir. Gerçek kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 Peşin 0,3323584 33,23584 0 0,3323584 33,23584
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 Peşin 0,3323507 33,23507 10 0,2991156 29,91156
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 Peşin 0,3323558 33,23558 10 0,2991202 29,91202
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 18.08.2022 22.08.2022 19.08.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0 0
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 34.531.791 TL net dönem karı oluştuğu görülerek,
- Kar dağıtımında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş tabloların esas alınmasına,
- Buna göre, 2021 Yılı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı tutarı olan 33.235.579 TL'den %20 oranında Brüt 6.647.116 TL nakit I. Temettünün dağıtılmasına,
- Kurucu intifa senedi sahiplerine I. Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın %10'u olan Brüt 2.658.846 TL ‘lik tutarın dağıtılmasına, dağıtılan toplam 9.305.962 TL'nin kurumlar vergisine tabi tutulmuş kardan dağıtılmasına,
- Kar dağıtımına 18.08.2022 tarihinde başlanmasına,
- Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan tutarın yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak için "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına,
karar verilmiştir. Hesaplama tablosu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU - 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.300.569
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 43.625.623 38.825.663
4. Vergiler ( - ) -9.093.832 -10.444.105
5. Net Dönem Kârı 34.531.791 28.381.558
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -2.457.320
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -1.296.212 -1.296.212
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.235.579 24.628.026
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.647.116
* Nakit 6.647.116
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 2.658.846
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 830.596
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 23.099.021 14.491.467
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3.628.246 10,92 0,3324 33,2356
B Grubu 1.719.915 5,17 0,2991 29,912
C Grubu 997.067 3 0,2991 29,912
TOPLAM 6.345.229 19,09
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.
A grubu paylarda geçek kişi ortaklar mevcuttur. Bu kişiler stopaj hesaplamasında gösterilememektedir. B grubu paylarda da aynı şekilde küçük oranda tüzel kişilik payları mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034948
BIST