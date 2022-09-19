***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2022 16:44
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-11295 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064004
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1211
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07983,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 983,04
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|MEPET
|4,56
|25.987.957
|% 9,88
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.817.486
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.935.135
|% -9,86
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|THYAO
|69,45
|2.909.780.370
|% -6,09
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|SISE
|25,76
|1.633.127.615
|% -4,80
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,29
|649.929.868
|% 4,78
|
|ODAS
|5,22
|866.362.473
|% -1,51
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2853
|18,3029
|% 0,26
|
|Euro
|18,3628
|18,4049
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,8061
|20,9104
|% 0,09
|
|Frank
|18,8501
|18,9637
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8507
|4,8750
|% 0,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,79
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.681
|6.771
|59,00
|
|Yarım
|3.256
|3.297
|16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,47
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,43
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG