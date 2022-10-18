***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 17:17
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-11908 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072714
BIST
17:163.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,95
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
17:1618,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:1618,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:16987,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 987,63
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PENTA
|532,40
|79.505.995
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.479.976
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|149.039.351
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.605.035
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|90.500.304
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,22
|13.802.815
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|134.754.651
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.870.905.121
|% -9,90
|
|KLRHO
|33,66
|210.650.399
|% -8,08
|
|MEGAP
|4,49
|34.438.789
|% -7,04
|
|THYAO
|97,60
|6.224.666.206
|% -0,86
|
|YKBNK
|9,51
|5.503.377.870
|% -2,06
|
|AKBNK
|15,12
|4.396.121.380
|% 1,82
|
|ASELS
|33,16
|3.735.456.752
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,43
|3.592.908.452
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.592.908.452
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,51
|5.503.377.870
|% -2,06
|
|TSKB
|2,68
|977.192.567
|% -1,83
|
|ISCTR
|9,51
|3.050.711.362
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,85
|579.722.325
|% -2,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5871
|% 0,04
|
|Euro
|18,2765
|18,2905
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,9576
|21,0627
|% -0,49
|
|Frank
|18,5998
|18,7118
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-0,32
|
|Altın Gr.
|987
|988
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.680
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|90,17
|90,17
|-1,45
|