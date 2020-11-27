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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.11.2020 16:10



***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890310


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