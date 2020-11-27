***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 16:10
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890310
BIST
17:271.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.327
17:277,8577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:279,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:27448,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -9,35
|Açılış
|: 448,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:27
|AKCNS
|15,18
|58.009.421
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|13.880.711
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|29.890.812
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.809.952
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|TSKB
|2,41
|677.254.085
|% -9,74
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|EKGYO
|2,18
|3.053.469.499
|% 4,81
|
|GARAN
|9,24
|2.964.441.970
|% -1,07
|
|KRDMD
|5,19
|1.697.285.718
|% 0,19
|
|PETKM
|4,20
|1.519.197.204
|% 1,69
|
|TUPRS
|94,25
|1.227.759.344
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,18
|3.053.469.499
|% 4,81
|
|PETKM
|4,20
|1.519.197.204
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,30
|465.410.602
|% 2,36
|
|KRDMD
|5,19
|1.697.285.718
|% 0,19
|
|GARAN
|9,24
|2.964.441.970
|% -1,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8484
|7,8577
|% -0,18
|
|Euro
|9,3746
|9,3891
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,4316
|10,4839
|% -0,45
|
|Frank
|8,6150
|8,6669
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% -0,35
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-28,63
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-10,87
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.962
|3.041
|-79,29
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-38,35
|
|Çeyrek
|718
|735
|-19,18
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,59
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|0,27
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39BNTAS
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 942, 842 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 27, 754.00 milyon TL de
-
17:37BAGFS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 534, 464 adet işlem
-
17:36ALCAR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 230.50 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 172 adet işlem
-
17:35ODAS
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 897, 580 adet işlem