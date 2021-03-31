***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020 - 18.02.2021 - 08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.03.2021 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922170BIST