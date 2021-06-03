***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 18:29
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çukurova Investments N.V.'nin Şirketimizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi olan Borak S.A. firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin bugün itibari ile imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Borak S.A., hisse devir işlemleri tamamlandığında 18,370,286 USD bedel karşılığında şirket sermayesi içerisinde % 29,22 oranında toplam 5.844.079,15 TL nominal bedelli, 584.407.915 adet paya sahip olacaktır. Şirketimizin kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için, SPK'nın Pay Alım Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.
Çukurova Investments N.V.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, DS Smith Packaging International B.V. ("DS Smith") ile geçmişte imzalanan Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden DS Smith lehine 583.324.582 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır.
Yine Çukurova Investments N.V.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, daha önce TMSF lehine 1.083.333 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939960
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05525,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,02
|Açılış
|: 525,48
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6499
|8,6543
|% -0,55
|
|Euro
|10,5247
|10,5331
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,2162
|12,2775
|% -0,18
|
|Frank
|9,5795
|9,6372
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,50
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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