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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 17:42
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Firmamız bünyesinde Sürdürülebilirlik Birimi kurulmuş ve Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu ‘na bağlı diğer şirketlerle de koordine bir şekilde çalışma yürütülebilecek yapı oluşturulmuştur. Kaplamin A.Ş. personeli olan Sayın Elvin ERİL Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi olarak atanmıştır.
Günümüz ve geleceğimiz için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili olarak tüm grup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ‘na uygun çalışmalar yapmak üzere gönüllü ekipler oluşturulmuş olup, bu ekiplere gerekli tüm destek sağlanmaktadır. Ekiplerimizin çalıştıkları ana hedefler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim ‘dir. Bu ana hedefler için 5 ayrı grupta 20 çalışanımız görev almaktadır. Uygun olan diğer amaçlar için de çalışma yapılacaktır.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmaları kapsamında dünyamızın gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilmesi amacıyla, Karbon ayak izimizi hesaplamakta ve karbon ayak izimizi düşürmek üzere gerekli aksiyonları almaktayız.
Ayrıca, hali hazırda kömür kullanılarak buhar elde edilirken, doğalgaz kullanımına geçilmesi için yapılan yatırım çalışmalarının 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Çevre topluma duyarlı ve insana saygılı bir anlayış ile Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik konusunda faaliyetlerin çevresel etkileri, üretim stratejileri belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır. Atık Yönetimi, Geri Dönüşümlü Kağıt Üretimi ve Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Üretimi faaliyetlerimizle, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında insana ve doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978534


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