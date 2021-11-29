***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 09:33
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979965
BIST
14:261.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2613,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1941
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2614,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3103
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:26756,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 21,43
|Açılış
|: 756,43
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:26
|SONME
|31,02
|3.607.868
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.652
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,36
|132.509.101
|% -8,94
|
|ASELS
|22,44
|1.774.128.539
|% -1,32
|
|KOZAL
|129,90
|1.662.110.116
|% 7,71
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|SASA
|42,72
|1.081.093.372
|% -0,56
|
|THYAO
|17,06
|943.047.893
|% -1,50
|
|YKBNK
|3,19
|573.928.740
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,54
|818.300.720
|% -0,91
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|TSKB
|1,48
|152.158.217
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,27
|216.331.671
|% 0,44
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9777
|13,0104
|% 1,51
|
|Euro
|14,7330
|14,7792
|% 2,14
|
|Sterlin
|17,4623
|17,5499
|% 2,75
|
|Frank
|14,2445
|14,3304
|% 3,09
|
|Riyal
|3,4884
|3,5059
|% 2,44
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,61
|
|Altın Gr.
|758
|758
|22,66
|
|Cumhuriyet
|5.001
|5.077
|172,00
|
|Tam
|4.991
|5.118
|185,29
|
|Yarım
|2.412
|2.476
|89,63
|
|Çeyrek
|1.210
|1.238
|44,81
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,24
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-2,03
|