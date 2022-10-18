***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18/05/2022 tarih ve 08/2022 sayılı yönetim kurulu kararı ileŞirketimizin %100 bağlı ortağı olan Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nde Ayni ve Ortak Alacaklarının Sermayeye ilavesi suretiyle sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmişti.Bu kapsamda Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2022 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu 12.10.2022 tarihinde yapılmış 17.10.2022 tarihinde tescil ve ilan olunmuştur.Bu sermaye artırımı sonucu Bağlı Ortaklığımız Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Sermayesi 9.099.799,38 TL den 28.542.758,38 TL ye artırılmıştır. Ayrıca yine grup firmalarımızdan OVA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve YALOVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' de Sermaye Artırımına Ayni olarak katılmıştır.Bağlı ortaklığımızın bu genel kurul kararı 17.10.2022 tarihli 10683 sayılı TTSG ile ilan edilmiş ve yayımlanmıştır. İlgili TTSG ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072702BIST