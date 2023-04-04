***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2023 10:31
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim (düzeltme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni verilecek menkul kıymet nevi, oranı ve ek düzeltilmiştir.
Dönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında Dönüşüm
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.03.2023
Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni Grup ve nevi değişiklik yapılmasındaki amaç, TTK 485 ve SPK ilgili hükümleri gereğince 1.980.000,00 TL nominal değerli B grubu payın Borsa'da işlem gören statüye çevrilmesidir.
Pay Grupları Arasında Dönüşüm Detayı
Pay Grup Bilgileri Verilecek Menkul Kıymet Dönüştürülecek Tutar (TL) Dönüşüm Oranı Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 1.980.000 1 Hamiline
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 Seçim Yapınız
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yonetim kurulu toplantısında,
1- Şirketimizin Mevcut 20.000.000,00 TL'lik sermayesi içerinde 5.750.000,00 TL nominal değerli (B) Gurubu nama yazılı paylarının, 1.980.000,00 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (C) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine,
2- Esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,
3- İlgili maddeye izinlerin alınması kaydıyla, esas sözleşme değişikliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI ..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131398
BIST