***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSA DOĞANLI Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜRAŞİT CIVAN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi Çukurova Kağıt Ambalaj Grubu Şirketleri Fabrika Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965677BIST