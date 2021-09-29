***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2021 11:25
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSA DOĞANLI Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ
RAŞİT CIVAN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi Çukurova Kağıt Ambalaj Grubu Şirketleri Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965677
BIST
13:381.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:388,8638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:3810,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0309
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:38496,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,52
|Açılış
|: 496,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MANAS
|17,29
|20.670.128
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.297.582
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.797.023
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.156.240
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|530.218
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.158.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GEDIK
|7,48
|43.665.807
|% -7,43
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,45
|333.974.281
|% 3,29
|
|TUPRS
|112,30
|266.126.550
|% -0,53
|
|ORCAY
|18,50
|257.760.564
|% -2,89
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.583.014
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|36.683.796
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.505.190
|% 1,69
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8631
|8,8659
|% -0,05
|
|Euro
|10,3389
|10,3443
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9368
|11,9966
|% -0,24
|
|Frank
|9,5004
|9,5576
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% -0,12
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|10,62
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|18,91
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|9,15
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,80
|77,80
|-0,55
|