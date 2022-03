***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. BASKI HIZMETLERI 9.099.799,38 9.099.799,38 TRY 100 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI ORTAKLIKLAROVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 30.665.000,00 591.663,50 TRY 1,929 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMETÇUKUROVA İNŞ. MALZ. A.Ş. İNŞAAT MAKİNALARI 200.000.000,00 595,51 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMETBAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. İNŞAAT 912.500.000,00 105.088,21 TRY 0,012 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMETÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETI FAALIYETLERI 6.300.000.000,00 85,49 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMETYALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 9.966.000,00 23.580,00 TRY 0,237 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMEThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010229BIST