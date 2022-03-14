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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 11:21
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. BASKI HIZMETLERI 9.099.799,38 9.099.799,38 TRY 100 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI ORTAKLIKLAR
OVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 30.665.000,00 591.663,50 TRY 1,929 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA İNŞ. MALZ. A.Ş. İNŞAAT MAKİNALARI 200.000.000,00 595,51 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. İNŞAAT 912.500.000,00 105.088,21 TRY 0,012 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETI FAALIYETLERI 6.300.000.000,00 85,49 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
YALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 9.966.000,00 23.580,00 TRY 0,237 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010229


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 47.433.789 % 10,00  
RAYSG 11,78 1.053.864 % 9,99  
CLEBI 212,60 22.951.999 % 9,98  
AYEN 9,08 12.373.180 % 9,93  
TSPOR 5,21 153.176.083 % 9,92  
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Dolar 14,7809 14,7848 % 0,13  
Euro 16,1920 16,2154 % 0,48  
Sterlin 19,2193 19,3157 % 0,15  
Frank 15,7591 15,8540 % 0,18  
Riyal 3,9347 3,9544 % 0,27  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 -18,26  
Altın Gr. 936 936 -5,16  
Cumhuriyet 6.150 6.243 -24,00  
Tam 6.149 6.304 -25,40  
Yarım 2.972 3.050 -12,29  
Çeyrek 1.491 1.525 -6,14  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,54  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,21  
B. Petrol 108 108 -4,49  
Seans Raporu 14:58
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