***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 11:21
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. BASKI HIZMETLERI 9.099.799,38 9.099.799,38 TRY 100 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI ORTAKLIKLAR
OVA OLUKLU MUKAVVA A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 30.665.000,00 591.663,50 TRY 1,929 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA İNŞ. MALZ. A.Ş. İNŞAAT MAKİNALARI 200.000.000,00 595,51 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş. İNŞAAT 912.500.000,00 105.088,21 TRY 0,012 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETI FAALIYETLERI 6.300.000.000,00 85,49 TRY 0,00 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
YALOVA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. OLUKLU MUKAVVA 9.966.000,00 23.580,00 TRY 0,237 ÇUKUROVA HOLDİNG ŞİRKETİ - BAĞLI MENKUL KIYMET
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010229
BIST
14:582.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,97
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:5814,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0195
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:5816,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0775
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:58936,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,18
|Açılış
|: 936,15
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:58
|BOBET
|4,51
|47.433.789
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.053.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.951.999
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.176.083
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|168.878.039
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|138.313.468
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,54
|18.238.668
|% -8,49
|
|EUYO
|3,14
|1.866.122
|% -6,82
|
|THYAO
|26,76
|2.213.718.674
|% 1,29
|
|GARAN
|11,84
|1.091.838.271
|% 0,59
|
|FROTO
|266,80
|1.070.413.916
|% 9,39
|
|SISE
|13,89
|919.462.896
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,95
|907.244.646
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,76
|559.519.811
|% 1,90
|
|ADESE
|0,72
|81.977.169
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,24
|355.267.999
|% 1,57
|
|PETKM
|8,31
|799.176.146
|% 2,09
|
|ODAS
|1,56
|146.458.177
|% 2,63
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7809
|14,7848
|% 0,13
|
|Euro
|16,1920
|16,2154
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,2193
|19,3157
|% 0,15
|
|Frank
|15,7591
|15,8540
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,27
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-18,26
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.149
|6.304
|-25,40
|
|Yarım
|2.972
|3.050
|-12,29
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,21
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,49
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866