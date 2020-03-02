***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı02/2020-03/2020Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 02.03.2020 KARAR SAYISI: 02/2020, 03/2020 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'nin 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanıdır. 01 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal tablolarla faaliyet raporunun ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde KAP Platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda * Tarafımızca incelendiğini * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarihte yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, * Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz. Saygılarımızla, Fikri GÜRBÜZ (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı) Mustafa ŞAHİN (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi) İsa Doğanlı (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür) Latife ERDOST (Muhasebe Müdürü)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823561BIST