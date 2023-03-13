***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı sürdürülebilirlik raporu ile sürdürülebilirlik yaklaşım dokümanımız ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123809BIST