***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.07.2021 10:33
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945377
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|130,30
|6.787.197
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|GEDIK
|8,72
|19.652.948
|% 9,96
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|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
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|PEKGY
|1,08
|39.549.059
|% 8,00
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|KUTPO
|51,85
|1.846.897
|% -9,98
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|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
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|EUKYO
|6,00
|1.852.020
|% -9,91
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|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
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|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
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|GARAN
|8,35
|493.855.671
|% 0,60
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|THYAO
|13,42
|388.438.596
|% 0,37
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|SASA
|27,42
|262.983.513
|% 0,88
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|ERBOS
|133,90
|226.691.786
|% 2,84
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|YKBNK
|2,17
|202.257.995
|% 0,46
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|YKBNK
|2,17
|202.257.995
|% 0,46
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|EKGYO
|1,89
|157.990.111
|% 1,07
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|GARAN
|8,35
|493.855.671
|% 0,60
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|PEKGY
|1,08
|39.549.059
|% 8,00
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|SKBNK
|1,06
|35.102.718
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,6866
|8,6905
|% -0,10
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|Euro
|10,3187
|10,3235
|% -0,03
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|Sterlin
|11,9486
|12,0085
|% -0,41
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|Frank
|9,3608
|9,4171
|% -0,05
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|Riyal
|2,3121
|2,3237
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,85
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|Altın Gr.
|496
|496
|1,22
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|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|28,00
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|Tam
|3.269
|3.353
|31,72
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|Yarım
|1.580
|1.622
|15,34
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|Çeyrek
|792
|811
|7,68
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|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,11
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
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|B. Petrol
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|75,46
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