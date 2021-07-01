***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945377BIST