***KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
22.08.2022 16:36
***KAPLM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KAPLM
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKAPLM91D7 KAPLM Nakit Temettü Ödeme 29,91202 33,23558 22/08/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057556
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1356
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,59
|Açılış
|: 1.020,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.245.943
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.245.943
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1089
|18,1167
|% 0,29
|
|Euro
|18,0964
|18,1143
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,4215
|21,5290
|% 1,18
|
|Frank
|18,7650
|18,8780
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8081
|4,8322
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|14,70
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,51
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.854
|6.924
|42,00
|
|Yarım
|3.340
|3.385
|20,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,10
|