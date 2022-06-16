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KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2022 18:47
KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
contact@kardenpartners.com
kardenpartners@hs01.kep.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037798


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 73,70 10.966.940 % 10,00  
SANEL 6,16 6.069.240 % 10,00  
PRDGS 2,76 12.992.482 % 9,96  
YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
TSGYO 4,89 134.383.318 % 9,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2893 17,3072 % 0,40  
Euro 18,2815 18,3303 % 1,72  
Sterlin 21,3630 21,4701 % 2,19  
Frank 17,8382 17,9456 % 3,38  
Riyal 4,5969 4,6200 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 15,84  
Altın Gr. 1.029 1.029 13,21  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.812 6.938 67,00  
Yarım 3.344 3.393 32,00  
Çeyrek 1.675 1.696 16,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 0,19  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,16  
B. Petrol 118 118 -0,44  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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