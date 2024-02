KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Engin Bilze 11999 TRY 23,99800Sertaç Kazıcı 19000 TRY 38,00000Utku Şimşek 19000 TRY 38,00000Ahmet Şimşek 1 0,00200TOPLAM 50000 TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ENGİN BİLZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi - - 23.998UTKU ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26SERTAÇ KAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245994BIST