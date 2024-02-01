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KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 11:13
KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


KARDEN PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Engin Bilze 11999 TRY 23,99800
Sertaç Kazıcı 19000 TRY 38,00000
Utku Şimşek 19000 TRY 38,00000
Ahmet Şimşek 1 0,00200
TOPLAM 50000 TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ENGİN BİLZE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi - - 23.998
UTKU ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26
SERTAÇ KAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - - 26




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245994


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METUR 8,09 8.703.265 % 32,41  
BURVA 139,70 35.041.992 % 10,00  
MOBTL 5,40 148.062.908 % 9,98  
AVHOL 38,78 75.066.049 % 9,98  
SNPAM 102,00 7.144.386 % 9,97  
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Euro 32,8096 32,8297 % 0,02  
Sterlin 38,2950 38,4870 % -0,10  
Frank 34,9893 35,2001 % -0,09  
Riyal 8,0733 8,1137 % 0,05  
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Gümüş ONS 22,77 22,80 % 0,66  
Platin 915,47 916,88 % 0,66  
Paladyum 969,32 974,01 % 0,66  
Brent Pet. 80,19 80,19 % 0,66  
Altın Ons 2.040,80 2.041,14 % 0,66  
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