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***KAREL* *ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

28.02.2020 11:06
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***KAREL******ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Açıklamalar

Kamuoyunda çıkan haberler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ürettiğimiz tek başına kullanılamayan ve hassasiyet teşkil etmeyen aksesuar nitelikli ürünlerden bir adedinin özel kişilerde bulunduğu duyumu alınmış, bunun üzerine konu Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile paylaşılmıştır.
Konu Savcılığa intikal ettirilmiş olup hukuki süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822625


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