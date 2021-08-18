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***KAREL* *ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.08.2021 20:50



***KAREL******ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler [ASELS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %13,34
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %6,53
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hava platformları için geliştirdiği KARTACA sisteminde kullanılmak üzere geleceğin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Atım ve Magazin Taban Birimi (AMTB)'nin yıllara sari seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959162


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Tam 3.232 3.314 15,33  
Yarım 1.562 1.603 7,41  
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