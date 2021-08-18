***KAREL* *ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KAREL******ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [ASELS]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı31 Mart 2021 tarihi itibari ile %13,34Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı31 Mart 2021 tarihi itibari ile %6,53İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.AçıklamalarAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hava platformları için geliştirdiği KARTACA sisteminde kullanılmak üzere geleceğin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Atım ve Magazin Taban Birimi (AMTB)'nin yıllara sari seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959162BIST