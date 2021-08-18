***KAREL* *ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.08.2021 20:50
***KAREL******ASELS*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler [ASELS]
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %13,34
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart 2021 tarihi itibari ile %6,53
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hava platformları için geliştirdiği KARTACA sisteminde kullanılmak üzere geleceğin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen "Atım ve Magazin Taban Birimi (AMTB)'nin yıllara sari seri üretimine yönelik çerçeve sözleşme bugün şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959162
BIST
16:171.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:178,5220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:179,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0144
En Düşük
9,8798
16:17490,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,77
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DMSAS
|8,04
|113.009.991
|% 17,03
|
|PENTA
|88,85
|15.279.958
|% 14,94
|
|DOBUR
|23,28
|2.553.672
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,75
|90.675.911
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,10
|81.099.590
|% 10,02
|
|VAKKO
|10,56
|36.767.614
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,56
|111.397.201
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|389,40
|95.871.913
|% -6,28
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|THYAO
|12,25
|462.728.113
|% 0,00
|
|SISE
|8,71
|460.457.381
|% 1,04
|
|EREGL
|18,61
|423.766.141
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.202.580
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.017.788
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|216.787.413
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5220
|% 0,88
|
|Euro
|9,9743
|9,9863
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6704
|% 0,22
|
|Frank
|9,2449
|9,3006
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2632
|2,2746
|% 0,76
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,61
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|15,33
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|7,41
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-1,96
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 2 kaybederek (% -0.72 ) 1, 551
-
16:31XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 8, 729.00 milyon TL de
-
16:29ALKIM
Yüzde -7.71 oranında düşüşle 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 059, 106 adet işlem
-
16:28ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 924, 025 adet işlem
-
16:27BRYAT
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 382.40 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 880 adet işlem