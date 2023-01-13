***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2023 09:06
***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 200.112,086 TL nominal, Aracı: OMD, Kapanış Tarihi: 16.01.2023) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101686
BIST
10:294.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,72
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.014
En Düşük
4.926
10:2918,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:2920,3661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0264
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:291.144,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.144,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ONCSM
|37,40
|4.364.169
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|4.696.195
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|289.809.387
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|141.791
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,48
|2.594.777
|% -4,55
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,17
|769.583.836
|% -4,00
|
|EREGL
|40,48
|1.509.254.667
|% 2,27
|
|KRDMD
|18,70
|1.313.076.552
|% -1,06
|
|THYAO
|135,70
|1.308.877.360
|% -0,07
|
|EKGYO
|8,17
|769.583.836
|% -4,00
|
|ASELS
|55,10
|707.766.915
|% -1,43
|
|EKGYO
|8,17
|769.583.836
|% -4,00
|
|KRDMD
|18,70
|1.313.076.552
|% -1,06
|
|YKBNK
|9,08
|384.151.501
|% 0,44
|
|EREGL
|40,48
|1.509.254.667
|% 2,27
|
|SKBNK
|2,62
|73.499.652
|% -0,76
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7834
|18,7855
|% 0,01
|
|Euro
|20,3628
|20,3661
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8374
|22,9519
|% -0,14
|
|Frank
|20,1311
|20,2523
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.144
|1.145
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.726
|7.785
|-25,00
|
|Yarım
|3.762
|3.809
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,19
|