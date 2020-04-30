***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:14
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841541
BIST
15:00101.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -114,31
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
15:006,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:007,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:00385,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,86
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.520.027
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.337.506
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.087.897
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.717.070
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.197.975
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.263.974
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.930.346
|% -9,99
|
|GARAN
|8,45
|919.805.326
|% 0,48
|
|THYAO
|10,67
|425.295.452
|% 0,47
|
|ASELS
|27,40
|376.123.670
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|357.938.657
|% -0,28
|
|AFYON
|2,66
|297.586.450
|% 4,72
|
|ADESE
|1,49
|197.807.642
|% -3,25
|
|AFYON
|2,66
|297.586.450
|% 4,72
|
|GARAN
|8,45
|919.805.326
|% 0,48
|
|PETKM
|3,59
|357.938.657
|% -0,28
|
|IHLGM
|1,08
|104.464.273
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7229
|8,7666
|% 0,95
|
|Frank
|7,1708
|7,2140
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8542
|1,8634
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,60
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|2,13
|