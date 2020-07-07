KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.224.285
|% 10,00
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|AKENR
|2,12
|39.382.646
|% 9,84
|ZOREN
|2,69
|183.696.110
|% 9,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% 0,01
|Frank
|7,2488
|7,2924
|% -0,05
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,36
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,83
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-6,80
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,00
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,40
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,19
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,26
Seans Raporu
- 11:41 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, MGROS
- 11:41XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 783, 83 artarak (% 0.72 ) 110, 228
- 11:41 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, ANHYT
- 11:41 TDGYO, RYGYO, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 11:41 KATMR, KRDMA, BJKAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında