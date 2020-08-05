***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:55
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865286
BIST
10:451.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
10:457,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1229
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
7,0371
En Düşük
6,8794
10:458,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1508
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
10:45457,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 10,58
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
457,61
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|10.055.500
|% 9,86
|
|OYAYO
|6,58
|5.770.800
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.032.572
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,84
|14.904.263
|% 8,89
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|507.224
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|15.202.129
|% -9,99
|
|GARAN
|6,84
|514.077.742
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,09
|316.689.580
|% -1,88
|
|ASELS
|17,18
|266.605.704
|% -0,46
|
|KRDMD
|2,83
|264.897.033
|% 1,80
|
|SISE
|5,98
|208.234.190
|% 4,00
|
|EKGYO
|2,09
|316.689.580
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,83
|264.897.033
|% 1,80
|
|GARAN
|6,84
|514.077.742
|% 1,18
|
|TSKB
|1,13
|71.112.731
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,10
|119.663.048
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1146
|9,1603
|% 1,61
|
|Frank
|7,6210
|7,6669
|% 1,52
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.040
|20,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|9,36
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.034
|50,00
|
|Tam
|3.073
|3.122
|51,50
|
|Yarım
|1.492
|1.522
|25,00
|
|Çeyrek
|748
|762
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,19
|