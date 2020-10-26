***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:25
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883814
BIST
16:151.145
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -45,80
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:158,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1232
|Açılış
|: 8,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:159,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5680
En Düşük
9,4241
16:15494,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,42
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,33
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:15
|RTALB
|49,52
|263.143.155
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|246.547.559
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.447.792
|% 9,98
|
|AYCES
|45,90
|5.074.206
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,98
|236.343.612
|% -10,00
|
|POLHO
|3,69
|90.970.549
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|93.913.705
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|219.504.398
|% -10,00
|
|TSKB
|1,83
|2.295.427.830
|% 0,55
|
|ECILC
|7,32
|1.195.743.336
|% 2,38
|
|GARAN
|6,82
|907.910.251
|% -3,54
|
|SISE
|6,42
|727.134.811
|% -5,73
|
|FENER
|36,66
|658.941.136
|% -3,42
|
|TSKB
|1,83
|2.295.427.830
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,78
|520.310.120
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,71
|401.665.590
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,33
|625.041.453
|% -4,31
|
|YKBNK
|2,11
|363.027.044
|% -4,95
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0834
|8,0903
|% 1,55
|
|Euro
|9,5541
|9,5654
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5015
|10,5542
|% 1,34
|
|Frank
|8,8836
|8,9371
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1504
|2,1612
|% 1,53
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,22
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|59,00
|
|Tam
|3.254
|3.335
|44,92
|
|Yarım
|1.573
|1.613
|21,73
|
|Çeyrek
|789
|807
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,84
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
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16:26TRCAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 457, 441 adet işlem
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16:25DZGYO
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 701, 547 adet işlem
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 12 kaybederek (% -3.27 ) 1, 040
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, RTALB, ROYAL, KARTN, EUYO, CRFSA, EGCYO, GLRYH, KONTR, LINK
-
16:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLBMD, AYCES, SAYAS, SNPAM, ESCOM, BALAT, EUKYO, DAGI, RAYSG, ULAS