***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 16:00
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894066
BIST
17:251.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -28,28
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:257,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:259,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:25463,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,17
|Açılış
|: 463,46
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:25
|INVEO
|39,38
|47.359.100
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,32
|12.963.406
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.223.874
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.068.093
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|771.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|478.904.194
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.475.736
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|79.177.342
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|1.935.602.102
|% 1,63
|
|THYAO
|12,17
|1.821.167.414
|% -6,10
|
|ASELS
|18,06
|1.759.462.630
|% 1,23
|
|GARAN
|9,59
|1.547.207.589
|% -2,84
|
|ODAS
|4,08
|1.240.847.441
|% 3,03
|
|TSKB
|1,87
|1.935.602.102
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,13
|1.145.874.226
|% -3,62
|
|ODAS
|4,08
|1.240.847.441
|% 3,03
|
|GARAN
|9,59
|1.547.207.589
|% -2,84
|
|YKBNK
|2,99
|460.449.264
|% -2,92
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6754
|7,6763
|% 0,63
|
|Euro
|9,3746
|9,3819
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1966
|10,2477
|% -0,66
|
|Frank
|8,6261
|8,6780
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0398
|2,0500
|% 0,61
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,62
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.067
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.482
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,11
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-2,28
|
Seans Raporu
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