***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 16:57
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912254
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1257
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1335
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,01
|Açılış
|: 415,54
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|3.147.279
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|IDEAS
|35,22
|2.651.358
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|866.532
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.376
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.952.602
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.497.178.892
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.311.184.187
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.504.919
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.013.090.441
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.451.528
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.376.785
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.504.919
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|621.292.473
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.745.225
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.270.548.130
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2256
|7,2309
|% 1,77
|
|Euro
|8,7675
|8,7701
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,1744
|10,2254
|% 1,75
|
|Frank
|7,9257
|7,9734
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9225
|1,9321
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,42
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,94
|