***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 10:20
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919196
BIST
10:221.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,03
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:227,3046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2948
10:228,7208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
10:22409,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 409,00
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ARSAN
|10,13
|7.835.585
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|51.298.062
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,60
|162.716.385
|% 8,37
|
|CLEBI
|356,20
|94.180.008
|% 7,94
|
|VAKKO
|14,26
|5.688.345
|% -9,97
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|ODAS
|3,79
|165.653.221
|% -5,72
|
|SANKO
|13,59
|25.825.369
|% -5,56
|
|THYAO
|14,09
|274.518.814
|% 1,08
|
|FROTO
|208,50
|209.633.041
|% -1,65
|
|ODAS
|3,79
|165.653.221
|% -5,72
|
|VESTL
|31,60
|162.716.385
|% 8,37
|
|SISE
|7,84
|153.026.738
|% 0,13
|
|ODAS
|3,79
|165.653.221
|% -5,72
|
|TSKB
|1,66
|44.461.300
|% -2,35
|
|GSRAY
|4,70
|115.909.577
|% 3,98
|
|PETKM
|6,03
|128.555.352
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,32
|28.037.732
|% -1,49
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3005
|7,3053
|% -0,24
|
|Euro
|8,7120
|8,7200
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1448
|10,1956
|% -0,22
|
|Frank
|7,8510
|7,8983
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9404
|1,9501
|% -0,29
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|5,96
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-0,05
|