***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 16:32
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958642
BIST
17:531.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:538,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:539,8935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0751
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:53484,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,51
|Açılış
|: 484,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:51
|SELGD
|6,50
|29.722.790
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|199.987.214
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.623.128
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.233.654
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.307.722
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.056.071
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.533.744
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,41
|86.346.183
|% -9,06
|
|GARAN
|9,44
|1.877.738.725
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,17
|832.436.049
|% -0,85
|
|PETKM
|6,05
|790.995.936
|% 0,50
|
|GENIL
|16,40
|709.744.254
|% 3,34
|
|ARCLK
|33,80
|569.000.845
|% 2,24
|
|GARAN
|9,44
|1.877.738.725
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,56
|334.702.373
|% 0,79
|
|PETKM
|6,05
|790.995.936
|% 0,50
|
|MRGYO
|1,09
|112.312.107
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|832.436.049
|% -0,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4342
|8,4360
|% -0,21
|
|Euro
|9,8875
|9,8899
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5737
|11,6317
|% -0,81
|
|Frank
|9,2035
|9,2589
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% -0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,05
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem