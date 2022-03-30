***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 10:02
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013923
BIST
13:112.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,69
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
13:1114,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1004
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6760
En Düşük
14,5332
13:1116,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1592
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
13:11905,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,64
|Açılış
|: 905,99
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,42
|278.106.120
|% 9,62
|
|KLNMA
|15,75
|800.208
|% 9,37
|
|ETILR
|9,20
|1.833.943
|% 8,24
|
|DESA
|14,42
|21.409.748
|% 8,10
|
|UZERB
|35,12
|45.575
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|116.471.832
|% -9,98
|
|KAREL
|12,75
|79.772.585
|% -8,54
|
|PKENT
|217,70
|22.183.624
|% -7,32
|
|DZGYO
|2,71
|26.706.218
|% -6,55
|
|THYAO
|31,66
|2.433.338.928
|% 0,06
|
|GARAN
|12,17
|1.321.241.821
|% 0,50
|
|ASELS
|24,58
|1.250.514.450
|% 2,76
|
|SISE
|15,29
|910.103.429
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,07
|712.379.287
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|712.379.287
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,16
|163.638.258
|% 2,65
|
|ODAS
|1,64
|223.856.708
|% 0,00
|
|TSKB
|1,46
|166.835.779
|% 2,10
|
|ADESE
|0,77
|83.331.495
|% 6,94
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6675
|14,6713
|% 0,68
|
|Euro
|16,3239
|16,3372
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,2307
|19,3271
|% 1,10
|
|Frank
|15,7687
|15,8637
|% 1,15
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 0,69
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,06
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,53
|
|Cumhuriyet
|6.001
|6.092
|48,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|53,56
|
|Yarım
|2.890
|2.964
|25,91
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|12,96
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,06
|