***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:19
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079983
BIST
12:354.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 14,72
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:3518,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:3519,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1406
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:351.062,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.062,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRLSM
|22,22
|140.319.343
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|MIATK
|130,40
|37.765.535
|% 9,95
|
|KONTR
|194,40
|1.741.723.568
|% 9,09
|
|YEOTK
|98,15
|164.424.771
|% 8,69
|
|BNTAS
|6,30
|47.497.744
|% -5,41
|
|GZNMI
|49,98
|140.164.558
|% -5,34
|
|IDEAS
|40,30
|15.709.322
|% -4,77
|
|KRPLS
|10,06
|210.188.771
|% -4,73
|
|ULAS
|7,21
|1.755.768
|% -4,50
|
|KONTR
|194,40
|1.741.723.568
|% 9,09
|
|ENJSA
|27,06
|649.495.855
|% 4,56
|
|GESAN
|242,70
|306.667.040
|% 0,58
|
|GWIND
|24,34
|290.222.620
|% 7,13
|
|CONSE
|10,09
|287.429.369
|% 6,66
|
|MOBTL
|3,26
|102.056.883
|% -2,10
|
|CONSE
|10,09
|287.429.369
|% 6,66
|
|PRDGS
|10,26
|272.175.056
|% 7,10
|
|KRPLS
|10,06
|210.188.771
|% -4,73
|
|SEGYO
|1,95
|37.954.747
|% 1,56
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6128
|% 0,05
|
|Euro
|19,3550
|19,3611
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,9532
|22,0633
|% 0,69
|
|Frank
|19,6989
|19,8175
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.076
|7.183
|62,00
|
|Tam
|7.039
|7.156
|22,00
|
|Yarım
|3.419
|3.499
|11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.749
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,01
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,86
|