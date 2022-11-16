***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:03
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080225
BIST
12:294.768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 110,55
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:2918,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:2919,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1141
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4080
En Düşük
19,2248
12:291.065,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.065,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,53
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ALBRK
|3,08
|218.275.404
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.885.265
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|121.910.036
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|103.672.644
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|131.635.276
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,80
|195.252.745
|% -9,73
|
|SNGYO
|3,16
|374.659.199
|% -7,87
|
|CLEBI
|597,50
|91.760.368
|% -6,49
|
|YKBNK
|11,58
|4.555.580.386
|% 7,32
|
|THYAO
|107,20
|3.791.703.705
|% -1,65
|
|ISCTR
|10,41
|3.653.923.762
|% 6,99
|
|AKBNK
|17,40
|3.347.073.081
|% 7,47
|
|VAKBN
|10,29
|2.256.146.814
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,58
|4.555.580.386
|% 7,32
|
|ISCTR
|10,41
|3.653.923.762
|% 6,99
|
|SKBNK
|2,48
|794.606.361
|% 5,98
|
|EKGYO
|5,66
|1.505.184.543
|% 1,80
|
|TSKB
|3,45
|875.974.655
|% 5,83
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6170
|% 0,08
|
|Euro
|19,3767
|19,3845
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,0451
|22,1557
|% 0,21
|
|Frank
|19,7015
|19,8201
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,06
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|2,01
|
|Cumhuriyet
|7.104
|7.211
|18,00
|
|Tam
|7.075
|7.188
|-7,00
|
|Yarım
|3.436
|3.514
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,11
|