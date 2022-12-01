***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 15:34
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083508
BIST
16:095.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 79,74
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:0918,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:0919,5230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1255
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5230
En Düşük
19,3596
16:091.069,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.069,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.070,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BRLSM
|15,29
|258.406.934
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.405.927
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.830.064
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,60
|7.968.547
|% -6,31
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,14
|273.583.012
|% -5,56
|
|THYAO
|124,80
|6.926.108.849
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,32
|5.152.930.575
|% 4,01
|
|SISE
|39,86
|4.060.688.115
|% 1,94
|
|EREGL
|42,94
|4.022.475.287
|% 0,66
|
|PETKM
|18,16
|3.663.169.175
|% 1,51
|
|EKGYO
|7,26
|2.523.206.989
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,73
|948.898.557
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,32
|5.152.930.575
|% 4,01
|
|ISCTR
|10,75
|2.978.840.898
|% 3,76
|
|YKBNK
|11,85
|3.000.739.066
|% -1,66
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6335
|18,6395
|% 0,04
|
|Euro
|19,5050
|19,5126
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,6352
|22,7488
|% 1,09
|
|Frank
|19,6376
|19,7559
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,02
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,94
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|9,02
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.138
|7.196
|41,00
|
|Yarım
|3.462
|3.518
|20,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|87,96
|87,96
|0,99
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21SAFKR
Yüzde 5.13 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 431, 437 adet işlem
-
16:19OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 491, 727 adet işlem
-
16:19OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 491, 727 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 57 artarak (% 1.24 ) 5, 431
-
16:18XU100
Endeks 5, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 88, 808.00 milyon TL de