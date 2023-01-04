***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 17:46
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093288
BIST
17:405.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -92,77
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:4018,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:4019,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1732
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:401.120,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.120,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONYA
|4.177,00
|518.992.696
|% 10,00
|
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.912.062
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.664.759
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|93.841.816
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.422.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.920.250
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.383.852
|% -9,93
|
|BRKVY
|28,80
|45.602.929
|% -9,83
|
|SANEL
|20,50
|25.889.829
|% -9,53
|
|EREGL
|42,90
|12.568.475.536
|% 1,56
|
|KRDMD
|19,74
|8.980.468.852
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,43
|7.314.110.684
|% 0,11
|
|ASELS
|65,35
|6.764.142.800
|% -5,43
|
|THYAO
|144,90
|6.550.404.942
|% -1,70
|
|EKGYO
|9,43
|7.314.110.684
|% 0,11
|
|KRDMD
|19,74
|8.980.468.852
|% 4,94
|
|EREGL
|42,90
|12.568.475.536
|% 1,56
|
|YKBNK
|11,63
|3.375.537.514
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,52
|3.254.354.035
|% -1,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7400
|18,7427
|% 0,11
|
|Euro
|19,9307
|19,9393
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,5175
|22,6305
|% 0,79
|
|Frank
|20,1231
|20,2444
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|18,68
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,49
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.575
|7.634
|59,00
|
|Yarım
|3.668
|3.732
|29,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,64
|0,22
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|-2,07
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55AKCNS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 734, 146 adet işlem
-
17:54TUREX
Yüzde -9.01 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 737, 910 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 115, 196.00 milyon TL de
-
17:53OZGYO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 408, 174 adet işlem
-
17:52KONKA
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 435 adet işlem