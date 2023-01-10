***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:23
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099253
BIST
13:535.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -14,94
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:5318,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:5320,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:531.132,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.132,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EUHOL
|2,31
|67.937.010
|% 11,06
|
|ACSEL
|77,55
|39.773.288
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.558.290
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.459.713
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.823.125
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.532.858
|% -9,83
|
|POLTK
|1.935,90
|44.577.672
|% -9,75
|
|KATMR
|2,32
|295.903.350
|% -9,73
|
|ASELS
|60,45
|4.087.846.940
|% 2,28
|
|THYAO
|137,50
|3.795.058.185
|% -0,65
|
|EREGL
|39,96
|3.520.003.824
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,98
|2.882.897.891
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,88
|2.425.884.578
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.425.884.578
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,03
|1.627.713.600
|% -0,89
|
|KRDMD
|18,98
|2.882.897.891
|% 1,01
|
|KATMR
|2,32
|295.903.350
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,86
|309.028.394
|% 0,70
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7775
|% 0,04
|
|Euro
|20,1677
|20,1754
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7802
|22,8944
|% -0,04
|
|Frank
|20,3041
|20,4264
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,17
|