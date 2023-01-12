***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:34
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101091
BIST
14:564.726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,31
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:5618,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:5620,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:561.138,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.138,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KRDMA
|17,38
|362.906.995
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.739.291
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.553.952
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|26.656.728
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.569,10
|91.282.884
|% -9,70
|
|FLAP
|11,19
|171.437.968
|% -8,13
|
|THYAO
|128,30
|8.597.093.284
|% 2,39
|
|KRDMD
|17,81
|5.957.005.908
|% 3,61
|
|ASELS
|53,25
|4.031.976.784
|% 0,85
|
|EREGL
|37,22
|3.730.152.623
|% 1,03
|
|KOZAL
|515,80
|3.479.845.839
|% -0,58
|
|KRDMD
|17,81
|5.957.005.908
|% 3,61
|
|EKGYO
|7,91
|2.668.005.566
|% -2,10
|
|YKBNK
|8,62
|2.310.261.620
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,49
|406.995.493
|% -2,35
|
|AKBNK
|15,75
|2.263.983.612
|% -2,17
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7831
|% 0,05
|
|Euro
|20,2140
|20,2261
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7695
|22,8837
|% 0,16
|
|Frank
|20,0648
|20,1857
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,14
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